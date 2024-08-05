БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Игорь Прийма
    Да, а ведь условия были идиальными --- спецслужбам было похер,кто там по крыше бегает...😀Киргизия угрожает...
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Бросок за Днепр: Швеция, поставив Киеву боевые катера CB90, снова гонит ВСУ в Крынки

Бросок за Днепр: Швеция, поставив Киеву боевые катера CB90, снова гонит ВСУ в Крынки

Запад поставил Украине задачу — любой ценой зацепится за левый берег Константин Ольшанский На фото: катер Combat Boat 90 (Фото: из открытых источников) Подразделениям группировки «Днепр» нужно быть начеку: ВСУ получили от Швеции новые быстроходные десантные катера CB90, пишет издание Business Insider.

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