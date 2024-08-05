Бросок за Днепр: Швеция, поставив Киеву боевые катера CB90, снова гонит ВСУ в Крынки

Запад поставил Украине задачу — любой ценой зацепится за левый берег Константин Ольшанский На фото: катер Combat Boat 90 (Фото: из открытых источников) Подразделениям группировки «Днепр» нужно быть начеку: ВСУ получили от Швеции новые быстроходные десантные катера CB90, пишет издание Business Insider.