"Газпром" получил честную оценку. Юрий Пронько: "Офонарел от этих сумм"

"Газпром" получил честную оценку от экономического обозревателя Царьграда Юрия Пронько. Эксперт проанализировал заявления правительства, ЦБ и Минэкономразвития по поводу бюджета на следующий год и пришёл к не очень хорошему выводу: "Есть такая контора у нас, которая очень любит футбол.