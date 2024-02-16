Убивайте их всех... За невинное дитя, убитое ими в детской колясочке»

вд валерий двойнишников Натаха, я же просил мне больше не писать, тем более в личику. Во первых, ты не в моем вкусе и во вторых, ты всех достала с синтезем все твоих наук. Успокойся, угомонись бывшая моя подруга_)))

Иван Иваныч Не важно, чьего производства оружие, оно может быть и российским, прийти из других стран. Важно кто наводил его и запускал по Белгороду- небратья виноваты, а не производители оружия. Жаль погибших, особенно детей, преступление не должно остаться безнаказанным.