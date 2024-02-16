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Убивайте их всех... За невинное дитя, убитое ими в детской колясочке»

Убивайте их всех... За невинное дитя, убитое ими в детской колясочке»

Украинские террористы нанесли самый массированный удар по Белгороду с начала текущего года.Явная мишень нелюдей, снова и снова - мирные жители.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Натаха, я же просил мне больше не писать, тем более в личику. Во первых, ты не в моем вкусе и во вторых, ты всех достала с синтезем все твоих наук. Успокойся, угомонись бывшая моя подруга_)))
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4 час.
Иван Иваныч
Не важно, чьего производства оружие, оно может быть и российским, прийти из других стран. Важно кто наводил его и запускал по Белгороду- небратья виноваты, а не производители оружия. Жаль погибших, особенно детей, преступление не должно остаться безнаказанным.
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4 час.
ИИ
Иван Иваныч
А они предупреждают? Вот и их- предупреждать не надо. Пусть боятся.
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3 час.

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