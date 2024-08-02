Микроавтобус на всем ходу влетел в грузовик: смертельное ДТП произошло в Якутии

В Алданском районе Якутии произошло ДТП: столкнулись грузовик и микроавтобус. Уточняется, что на 786-м километре федеральной трассы «Лена» неподалеку от города Томмот Алданского района водитель микроавтобуса въехал в стоящий грузовик.
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