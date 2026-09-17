В Северодвинске 17 сентября пройдут учения по защите от беспилотников

С 10:00 до 18:00 жители города могут увидеть военную технику и услышать характерный шум.Сегодня, 17 сентября, в Северодвинске пройдут плановые военные учения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Выпускник СГМУ ли...
- GS Средняя пенсия не...
- В Госдуме заявили...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым