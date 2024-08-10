«Газпром» продолжает подачу газа на Украину через «Суджу»

Официальный представитель компании Сергей Куприянов заявил, что «Газпром» продолжает подавать газ для транзита по территории Украины через газоизмерительную станцию «Суджа» в подтвержденном украинской стороной объеме: на 10 августа — 39,6 миллиона кубометров, что чуть выше объемов предыдущего дня.