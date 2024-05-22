В России появится программа развития фотоники. Она рассчитана на срок до 2035 года

Глава «Росатома» Алексей Лихачев на совещании в Сарове с премьер-министром Михаилом Мишустиным предложил разработать программу развития фотоникиКак сообщают «Ведомости», глава правительства поддержал инициативу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии