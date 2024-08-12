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Тысячи гаражей затопило в рязанском посёлке Сысоево

Четыре гаражных кооператива оказались затоплены в рязанском посёлке Сысоево. Владельцы гаражей не могут пользоваться ими по назначению из-за воды, которая просто-напросто не уходит из подвалов уже несколько месяцев.

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