Тысячи гаражей затопило в рязанском посёлке Сысоево

Четыре гаражных кооператива оказались затоплены в рязанском посёлке Сысоево. Владельцы гаражей не могут пользоваться ими по назначению из-за воды, которая просто-напросто не уходит из подвалов уже несколько месяцев.
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