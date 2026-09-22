Невролог Ткачев рекомендовал привязывать микропаузы к рабочим событиям, чтобы спасти позвоночник в офисе

Сезон отпусков закончился, а вместе с ним вернулись публикации о вреде сидячей работы. Однако врач-невролог Александр Ткачев в интервью MIR24.
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