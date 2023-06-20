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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Котлеты, но не мясные

Всем привет. Сегодня будем готовить картофельные котлеты, они настолько вкусные и нежные как облако. Я расскажу как готовить картофельное тесто дома, как сделать при варке картошку нереально вкусной и еще будем готовить вкусную подливу из грибов.

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