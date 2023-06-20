Котлеты, но не мясные

Всем привет. Сегодня будем готовить картофельные котлеты, они настолько вкусные и нежные как облако. Я расскажу как готовить картофельное тесто дома, как сделать при варке картошку нереально вкусной и еще будем готовить вкусную подливу из грибов.
Всем привет. Сегодня будем готовить картофельные котлеты, они настолько вкусные и нежные как облако. Я расскажу как готовить картофельное тесто дома, как сделать при варке картошку нереально вкусной и еще будем готовить вкусную подливу из грибов.
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