Военное обозрение

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Финские политики и военные предлагают отменить соглашение о демилитаризованном статусе Аландских островов, действующее с 1856 года

Финские политики и военные предлагают отменить соглашение о демилитаризованном статусе Аландских островов, действующее с 1856 года

Финская пресса пишет о том, что отдельные политики и военные Финляндии задумывается о прекращении действия соглашения об Аландских островах.

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