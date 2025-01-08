Российский спутник показал место рождения Иисуса

Юрий Ильинов

Японизация экономики: Китай скатывается в кризис, который продлится десятилетия – Bloomberg Инвесторы в китайские государственные облигации объемом 11 триллионов долларов никогда не были столь пессимистичны в отношении второй по величине экономики мира. Некоторые из них теперь делают ставки, что Китай скатывается в глубочайший кризис из-за образования дефляционной спирали. Проблему описывает агентство Bloomberg. Доходность китайских суверенных облигаций со сроком погашения через 10 лет за последние недели упала до исторического минимума, создав беспрецедентный разрыв в 300 базисных пунктов с американскими аналогами. Так произошло несмотря на ряд мер экономического стимулирования, объявленных правительством и лидером нации Си Цзиньпином. Если обеспокоенность держателей облигаций имеет под собой основания, то последствия для Пекина будут глубокими и длительными. Приступ дефляции затормозит экономику КНР, являющуюся одним из крупнейших двигателей экономического роста всего мира, добавит новых проблем с социальной стабильностью во второй по численности населения стране и усугубит отток капитала. Как пишут аналитики агентства, страха добавляет тот факт, что в 90-е годы прошлого века Япония пострадала от идентичных проблем. Как и Япония тогда, Китай сегодня пострадал от краха рынка недвижимости, слабых частных инвестиций, вялого потребления, огромного долгового бремени и быстрого старения населения. Даже инвесторы, которые указывают на более жесткий контроль Китая над экономикой как на причину для оптимизма, беспокоятся, что чиновники не спешат действовать более решительно. Один ясный урок из Японии: возрождение роста становится все более трудным, чем дольше власти ждут, чтобы искоренить пессимизм среди бизнесменов, потребителей и предприятий. У Пекина лишь одна надежда – еще большее ужесточение и контроль над экономикой со стороны государства, что дает надежду на сворачивание с пути «японизации» и рецессии. Однако опыт 2024 года показывает, что чиновники, даже на самом верху, не спешат переходить к быстрым и чрезвычайным мерам для решения перезревшей проблемы дефляции.