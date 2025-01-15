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Царьград

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Рой дронов нёс особый снаряд от "ядерки": Киев выслужился перед Вашингтоном

Рой дронов нёс особый снаряд от "ядерки": Киев выслужился перед Вашингтоном

Массированная атака дронов по России на этот раз была не совсем обычной - некоторые БПЛА несли особые снаряды КЗ-6.

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Комментарии
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Анатолий Ананатольев
Враг делает то, на сколько мы ему позволяем! Где ,то недоработка, а выводы где?
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