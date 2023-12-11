"Короли помойки": в Челябинске с контейнерных площадок не вывозят мусор

В мэрии коллапс объяснили холодами.Жители Челябинска жалуются на переполненные мусорные баки: "королями помойки" называют себя жители микрорайонов "Академ Риверсайд", "Парковый", "Парковый 2": в пабликах соцсетей много снимков контейнерных площадок, заваленных мусором и возмущенных сообщений: "Живем на Краснопольском проспекте, 28.