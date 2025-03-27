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Почему клиенты выбирают сердцем: стратегия создания брендов с эмоциональным откликом

Почему клиенты выбирают сердцем: стратегия создания брендов с эмоциональным откликом

Успешные бренды — это не просто логотипы и цветовые схемы, а истории, вызывающие эмоции. Наш сегодняшний собеседник — арт-директор Дарья Шиян — создаёт бренды с эмоциональной связью между компанией и её клиентами.

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