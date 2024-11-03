Разрешение бить оружием Запада вглубь России грозит мировой войной — WaS

К глобальной войне может привести политика Запада, разрешающая наносить удары своим оружием в глубь территории России, считает экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен, 14 сентября об этом он написал в своей статье на сайте Weapons and Strategy.
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