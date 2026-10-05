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Политолог: создание аналога МАГАТЭ для ИИ маловероятно

Политолог: создание аналога МАГАТЭ для ИИ маловероятно

Главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД России Вадим Козюлин выразил мнение, что создание международной организации для регулирования искусственного интеллекта по аналогии с МАГАТЭ маловероятно из-за сложности контроля за распространением технологии.

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