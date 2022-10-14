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Окончательное решение женщины редко бывает последним

Окончательное решение женщины редко бывает последним

Молодой человек говорит отцу своей подружки: - Конечно, я понимаю, что это только формальность, но не будете ли вы возражать, если я попрошу руки вашей дочери? - Кто это сказал, что это - "только формальность"?! - в недоумении спрашивает тот.

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