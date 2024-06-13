Медведев призвал россиян вредить недружественн

В ответ на введение все новых ограничений со стороны стран Запада россияне должны «каждый день пытаться нанести максимальный вред» недружественным странам: их экономикам, институтам, правителям, благополучию граждан.
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