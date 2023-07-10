Триумфальное возвращение Моргенштерна. Кто следующий - Ургант или Галкин?

Похоже, власть дает сигнал всем нам. Знаменитые, но не понявшие СВО - будут прощены! А как еще это расценивать? То какой-то непонятный человек, год поливавший Россию, пишет о том, что с триумфом возвращается на телевидение (даже не хочется канал называть какой) и теперь у него там будет аж персональная передача.
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