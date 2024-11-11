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В Генпрокуратуре Абхазии прокомментировали стычку протестующих с силовиками

В Генпрокуратуре Абхазии прокомментировали стычку протестующих с силовиками

Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба в понедельник, 11 ноября, в ответ на столкновения протестующих с силовиками у здания Службы госбезопасности (СГБ) обратился к местным жителям с просьбой воздержаться от противоправных действий.

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