Ожидается бум добычи: Москва приказала своим нефтяникам выполнять квоты ОПЕК+

Между правительством России и местными компаниями возникло небольшое разногласие – высокие цены на сырье стимулируют рост производства и экспорта вопреки международным договоренностям на официальном уровне.
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