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ЧВК "Вагнер" юридически не существует, заявил Путин

ЧВК "Вагнер" юридически не существует, заявил Путин

По словам президента, вопрос легализации таких компаний должен обсуждаться в правительстве и Госдуме Группа "Вагнера" в России есть, но юридически она не существует, заявил "Коммерсанту" президент Владимир Путин.

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Комментарии
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Иван Петров
Надо создавать в других юрисдикциях ЧВК и использовать этот  аутсорсинг для спецопераций на глобусе. И разных профилей . Так многие НАТОвские сраны давно делают
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16 час.
ИП
Иван Петров
Очепятка получилась, но как в точку! )))
Ответить
16 час.

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