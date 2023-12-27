Apple откажется от платежной монополии. Компания готова пойти на сделку с регуляторами

Apple предлагает разблокировать NFC для более широкого доступа к платежным сервисам в ответ на антимонопольную озабоченность ЕСКомпания Apple направила в Европейскую комиссию предложение разблокировать технологию Near Field Communication (NFC) на своих смартфонах, что позволит платежным сервисам, помимо собственного Apple Pay, проводить бесконтактные платежи на iPhone.