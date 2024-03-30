Захарова посоветовала купить главе МИД ФРГ Бербок карту и учебник истории

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявления главы германского внешнеполитического ведомства Анналены Бербок о том, что якобы российский лидер Владимир Путин намерен втянуть НАТО в конфликт, посоветовала ей купить карту и учебник истории.