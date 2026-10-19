В 2027–2029 годах расходы на городскую программу "Столичное здравоохранение" превысят 2 триллиона рублей из столичного бюджета, из них 663,3 миллиарда рублей планируется выделить в 2027 году.
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