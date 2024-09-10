Будущее кухонной техники уже здесь: что такое технология Ki

На выставке IFA 2024 был представлен новый стандарт беспроводной зарядки под названием Ki. Этот стандарт даёт возможность небольшим бытовым приборам, таким как блендеры и чайники, работать без подключения к розетке.
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