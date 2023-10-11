Премьер Пашинян назвал неуместными опасения о закрытии рынка России для Армении

Россия не закрывала свой рынок для производителей из Армении. Очередь фур на контрольно-пропускном пункте могла скопиться из-за проверки соблюдения стандартов продукции, заявил общественному телевидению премьер-министр Никол Пашинян.
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