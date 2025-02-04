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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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В населенных пунктах Бобруйского района продолжаются профилактические мероприятия в рамках акции ´Дом без пожара´.

В населенных пунктах Бобруйского района продолжаются профилактические мероприятия в рамках акции ´Дом без пожара´.

Работники Бобруйского горрайотдела по ЧС напоминают гражданам, как уберечь дом от огненной беды. Особое внимание уделяется состоянию печного отопления и электрооборудования, наличию автономных пожарных извещателей и их исправности.

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