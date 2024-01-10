Почему NASA перенесло возвращение людей на Луну до 2026 года

В 2024 году полета людей на Луну можно не ждать — миссия была перенесена на следующий год. Это плохая новость, но она была ожидаема, потому что у NASA есть много проблем, которые нужно решить до начала миссии.
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