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Лавров: в США угрожают физическим устранением президента России

Лавров: в США угрожают физическим устранением президента России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение, что заявления "неназванных официальных лиц" из Пентагона о нанесении "обезглавливающего удара" по Кремлю, по сути, говорят об угрозе физического устранения президента РФ Владимира Путина.

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