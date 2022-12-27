Лавров: в США угрожают физическим устранением президента России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение, что заявления "неназванных официальных лиц" из Пентагона о нанесении "обезглавливающего удара" по Кремлю, по сути, говорят об угрозе физического устранения президента РФ Владимира Путина.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение, что заявления "неназванных официальных лиц" из Пентагона о нанесении "обезглавливающего удара" по Кремлю, по сути, говорят об угрозе физического устранения президента РФ Владимира Путина.
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