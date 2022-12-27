Лавров: в США угрожают физическим устранением президента России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение, что заявления "неназванных официальных лиц" из Пентагона о нанесении "обезглавливающего удара" по Кремлю, по сути, говорят об угрозе физического устранения президента РФ Владимира Путина.