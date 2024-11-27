Будет вкусно
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Будет вкусно

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Изумительная шоколадная нуга

Изумительная шоколадная нуга

Этот десерт я делаю много лет, примерно с 2006 года, когда нашла рецепт в одном из кулинарных журналов.

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