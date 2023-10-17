В России ужесточат условия покупки жилья с маткапиталом

Мера позволит бороться с мошенниками В России могут ужесточить правила приобретения жилья с использованием средств маткапитала – при покупке квартир или домов будет необходимо привлекать органы опеки и попечительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии