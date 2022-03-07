Грубые ошибки в легендарном советском фильме Горячий снег (Алексей Исаев, 2022)

Этот фильм рассказывает о Котельниковской оборонительной операции под Сталинградом зимой 1942 года. Гитлер для деблокирования окруженной 6-й армии Паулюса в Сталинграде, отправил в бой танковый кулак под командованием фельдмаршала Манштейна.