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Грубые ошибки в легендарном советском фильме Горячий снег (Алексей Исаев, 2022)

Грубые ошибки в легендарном советском фильме Горячий снег (Алексей Исаев, 2022)

Этот фильм рассказывает о Котельниковской оборонительной операции под Сталинградом зимой 1942 года. Гитлер для деблокирования окруженной 6-й армии Паулюса в Сталинграде, отправил в бой танковый кулак под командованием фельдмаршала Манштейна.

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