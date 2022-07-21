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Генменеджер «Ак Барса»: «Войнов давно все доказал. Он двукратный обладатель Кубка Стэнли, выигрывал Олимпиаду»

Марат Валиуллин прокомментировал переход Вячеслава Войнова и Вадима Шипачева в «Ак Барс». – Переход из «Динамо» Шипачева и Войнова действительно обошелся клубу в 1000 рублей? – Так все и было.

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