Центр крови запустил фоточеллендж в Крыму

Крымчан приглашают к участию в фоточеллендже. Акцию запустил республиканский Центр крови. Гражданам предлагают найти в своих личных архивах памятные фотографии студенческих лет с донаций и поделиться ими в комментариях под публикацией в официальной группе учреждения в социальной сети ВКонтакте.