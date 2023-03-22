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Скалони о статусе чемпионов мира: «Теперь Аргентине будет тяжелее, чем когда-либо. Все еще сильнее захотят обыграть нас»

Скалони о статусе чемпионов мира: «Теперь Аргентине будет тяжелее, чем когда-либо. Все еще сильнее захотят обыграть нас»

Лионель Скалони считает, что Аргентине станет сложнее играть из-за статуса чемпионов мира. Напомним, сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, по пенальти – 4:2) в финале ЧМ-2022 в Катаре.

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