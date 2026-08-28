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Царьград

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Rhysida выставит на аукцион 5,8 ТБ данных Берлина через неделю

Rhysida выставит на аукцион 5,8 ТБ данных Берлина через неделю

Группировка Rhysida выставит 5,8 ТБ украденных данных властей Берлина на аукцион через неделю. Мэр Кай Вегнер и сенатор Ирис Шпрангер заявили о нежелании поддаваться шантажу.

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