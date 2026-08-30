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Критическая инфраструктура Украины поражена: удары по НПЗ, портам и логистике ВСУ

Критическая инфраструктура Украины поражена: удары по НПЗ, портам и логистике ВСУ

Критическая инфраструктура Украины поражена: удары по НПЗ, портам и логистике ВСУ Юлия ЧелкановаВ ночь на 28 августа Вооруженные силы России нанесли массированный комбинированный удар по критической инфраструктуре Украины.

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