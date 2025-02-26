В марте в Москве и Санкт-Петерурге будет видно солнечное затмение

В европейской части России 29 марта можно будет наблюдать частное солнечное затмение. Лучшие условия для наблюдений сложатся в Мурманской области, но небесное явление будет видно в обеих столицах, в среду, 26 февраля, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.
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