«Эдмонтон» опустился на предпоследнее место в таблице Запада. У клуба 8 поражений в 10 играх сезона

Команда тренера Джея Вудкрофта потерпела восемь поражений в десяти матчах текущего сезона. После победы «Калгари» в матче с «Сиэтлом» (6:3) «Ойлерс» опустились на 15-е место в таблице Запада и 7-е – в Тихоокеанском дивизионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Евгений Плющенко зажег праздничный торт, на котором перечислены все его титулы
- Игорь Акинфеев: «У меня три высших образования – не знаю, остановлюсь ли на этом. Образование важно для любого человека – вдруг детям надо помочь с уроками, а ты все забыл»
- Глава Немецко-израильского общества обратился в полицию и прокуратуру из-за поддержки Мазрауи Палестины: «Пусть органы помогут «Баварии» понять масштабы происшествия»
Свежие комментарии