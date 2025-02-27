В России удвоят нормы сверхурочной работы для покрытия дефицита кадров

Правительство поддержало удвоение длительности допустимого сверхурочного труда. Правительство РФ в целом согласилось с предложением бизнеса смягчить установленное Трудовым кодексом РФ ограничение по продолжительности сверхурочных работ для решения проблемы дефицита кадров.
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