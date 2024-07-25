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Спецназ "Вега" сорвал попытку ротаций подразделений ВСУ под Авдеевкой

Спецназ "Вега" сорвал попытку ротаций подразделений ВСУ под Авдеевкой

Скриншот видео Расчеты ударных FPV-дронов отряда специального назначения "Вега" в составе Южной группировки войск сорвали попытку ротации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении.

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