Спецназ "Вега" сорвал попытку ротаций подразделений ВСУ под Авдеевкой

Скриншот видео Расчеты ударных FPV-дронов отряда специального назначения "Вега" в составе Южной группировки войск сорвали попытку ротации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении.
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