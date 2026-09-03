Машкова победила рак: «Хирург умудрился вытащить большую щитовидную железу»

Мария Машкова решилась на откровение — оказывается, она победила рак. Раньше актриса не решалась говорить о болезни, а теперь захотела помочь людям своей историей.
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