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De Telegraaf: «Хераклес» не захотел получать денег за Влута, дискредитировавшего себя хавбека, который будет играть в футбол за «Астану»

Голландское издание De Telegraaf пишет, что «Хераклес» не захотел получать денег за Рая Влута, дискредитировавшего себя хавбека, который будет играть в футбол за «Астану» в Казахстане.

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