Современные угрозы и вызовы: опыт Спецоперации для развития систем защиты

РЛС 9С18М3 из состава ЗРК "Бук-М3" на боевом дежурстве В ходе Специальной военной операции российские вооруженные силы столкнулись с рядом новых вызовов и угроз.
Популярные статьи
- Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР начали штурм населенного пункта Пески, входящего в Авдеевский укрепрайон противника
- Министры обороны крупнейших стран Латинской Америки отказались осудить Россию «за действия на Украине»
- Замминистра информации ДНР: Наступательная операция на Авдеевско-Красногоровском направлении стала неожиданной для противника
Свежие комментарии