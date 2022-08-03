Военное обозрение

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Современные угрозы и вызовы: опыт Спецоперации для развития систем защиты

Современные угрозы и вызовы: опыт Спецоперации для развития систем защиты

РЛС 9С18М3 из состава ЗРК "Бук-М3" на боевом дежурстве В ходе Специальной военной операции российские вооруженные силы столкнулись с рядом новых вызовов и угроз.

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