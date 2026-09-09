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Медведев: за год сервисом «Амина» воспользовались более 3,3 млн иностранцев

Медведев: за год сервисом «Амина» воспользовались более 3,3 млн иностранцев

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что применяемое в Московском регионе приложение для биометрического контроля за въездом и перемещениями мигрантов «Амина» показало свою эффективность.

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