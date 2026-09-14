Этот день в авиации. 14 сентября

1879 - Первый полёт воздухоплавателя-самоучки Михаила Тихоновича Лаврентьева(при рождении Ершова) на своём аэростате.
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Камову наверняка были известны вертолёты Пясецкого VERTOL (VERtical Take Off and Landing) - возможно, он просто русифицировал понравившийся термин, весьма удачно созвучный русскому "вертеть". Употребляемый до войны термин "геликоптер" не вписывался в рамки борьбы с "иностранщиной". Но это уже отдельная тема.