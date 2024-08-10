Не делайте так: 10 случаев, когда люди плюнули на технику безопасности

Глупо, жутко и просто страшно. Когда нужно что‑то перевезти, построить, перевезти, спилить или просто снести — важно всегда помнить о технике безопасности, особенно если есть хоть малейший риск для здоровья и жизни.
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