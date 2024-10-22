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На правобережье Астрахани один жилой дом пылал три часа, а в другом при «квадратном» пожаре пострадал мужчина

На правобережье Астрахани один жилой дом пылал три часа, а в другом при «квадратном» пожаре пострадал мужчина

Вчера в Трусовском районе Астрахани произошли два пожара, которые наверняка отметили в сводке. Сначала на диспетчерский пульт поступил сигнал в 00:20 из южной части правобережья: в проезде Навигационный загорелись внутренняя отделка и кровля частного жилого дома.

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